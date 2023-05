Fin dalla prima edizione facciamo il tifo per questa manifestazione, alla qualeho potuto ho ... in tutto il territorio veronese, attraverso la condivisione delle passioni per lo sport, l', ...... era il 1920i giovani Fratelli Pilla, grazie alla loro esperienza liquoristica, diedero ...vincitore dell'Open Call lanciata da Select nel 2022 nell'ambito del progetto artistico Ca' SelectUn modo unico per raccontare la sua musica, la suae le sue idee sulla vita partendo da alcuni ... o il suo coraggio di mettersi sempre in gioco, di esprimersi in ogni contesto, anchegli ...

Quando l'arte incontra il business: il masterclass universitario che forma l'artista manager Vanity Fair Italia

Teelent e Università Cattolica danno il via a Teelent Art Masterclass, un percorso di alta formazione focalizzato a fornire gli strumenti manageriali ai giovani artisti ...Apre a Milano dal 25 maggio al 18 giugno 2023 negli spazi di Assab One la mostra “A Postcard for Floyd. A Blind Sight Story”, nata da un’idea di Giangiacomo Rocco di Torrepadula e a cura di Luca Panar ...