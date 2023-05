(Di giovedì 25 maggio 2023) Atto primo, ieri. I bambini di Milano (ma anche di Inveruno, Caronno Pertusella e Locate Triulzi) si radunano alla Fondazione Feltrinelli e lì incontrano il sindaco Sala, in occasione del decennale dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze. Chiedono di essere più coinvolti e presentano una lista di cose da fare: biblioteche comunali sempre aperte, sperimentazioni sulla scuola digitale, soprattutto una svolta sulla mobilità. Nel dettaglio, aumentare i percorsi ciclabili, eliminare i parcheggi abusivi sostituendoli con aree verdi, rendere legali solo le auto elettriche, ampliare i marciapiedi e utilizzarli come vere e proprie isole urbane su cui fermarsi a fare due chiacchiere. Intermezzo. Il tempo passa, il Comune decide di incontrare una delegazione di bambini prima dell’approvazione di ogni progetto per chiedere loro cosa ne pensano, come promesso ieri dall’assessore alla ...

Quando gli adulti si misero a obbedire ai ragazzini. Tragicommedia in due atti Il Foglio

