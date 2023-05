Qatargate | Eva Kaili torna libera Da aprile era ai domiciliari

...Michel Claise ha deciso di rimettere in libertà la ex vicepresidente del Parlamento Europeo... il cosiddetto ''. Il portavoce dei procuratori, Eric Van Duyse, ha annunciato che il ......Kaili. Kaili era stata posta ai domiciliari con un braccialetto elettronico nell'ambito dell'inchiesta sul presunto caso di corruzione noto come '', volto a influenzare ......Kaili, è stata sottoposta alla libertà vigilata. Arrestata il 9 dicembre scorso a seguito di una serie di perquisizioni per il suo presunto coinvolgimento nel cosiddetto, lo scandalo ...

Qatargate, Eva Kaili torna libera: era ai domiciliari dopo quattro mesi di carcere Open

La greca, eurodeputata del gruppo S&D, era stata arrestata lo scorso dicembre nell'ambito del Qatargate, l'inchiesta per corruzione volta a influenzare i processi decisionali delle istituzioni europee ...Il giudice istruttore della Procura Federale di Bruxelles Michel Claise ha deciso di rimettere in libertà la ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili, che era ai domiciliari con braccialetto ...