Puglia | maltempo | allerta per temporali nel pomeriggio Protezione civile | previsioni meteo

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 13 per sette ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli sucentro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolopernel proviene da Noi Notizie..

BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 13:00 del giorno 25 maggio 2023, e per le successive 7 ore, sono previste precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con ...Il Comune ha chiesto un finanziamento da 200mila euro per scongiurare eventuali allagamento. Bottaro:«Siamo moderatamente fiduciosi ma non abbiamo certezze sui tempi» ...