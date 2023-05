Psg | Le Parisien | per la panchina spunta Luis Enrique E’ in cima alla lista del club francese

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il Paris Saint-Germain, dopo l’ennesima stagione deludente in campo europeo, è pronto a salutare l’attuale tecnico Christophe Galtier. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Le, la dirigenza delavrebbe già individuato il sostituto, ovvero, reduce dall’addioNazionale spagnola dopo i Mondiali in Qatar. Lo spagnolo è stato accostato anche al Napoli per prendere il posto in caso di una sempre più probabile separazione da Luciano Spalletti., dunque, sarebbe uno dei tre papabili per ladel Psg, ma soltanto il suo nome metterebbe d’accordo il presidente, Nasser Al-Khelaifi e il direttore sportivoCampos. SportFace.