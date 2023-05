Provano a rapinare Cerci con una pistola finta | lui se ne accorge | li insulta e se ne va

(Di giovedì 25 maggio 2023) Una disavventura finita in modo positivo, seppur davvero particolare. Il protagonista è Alessio, ex calciatore di Roma, Torino e Milan fra le tante maglie vestite in carriera. La scorsa notte,stava camminando in via Giovanni Volpato, nel quartiere Portuense di Roma, quando è stato avvicinato da due uomini che lo hanno minacciato. L’ex calciatore si è visto puntare un’arma contro, probabilmente un tentativo di rapina per sottrargli l’orologio, soldi o altri oggetti di valore. E qui arriva la svolta clamorosa:siche lai due malviventi e va a sporgere denuncia alle autorità che hanno già avviato le indagini visionando i filmati delle telecamere di zona. Tutto è bene quel che finisce bene, che coraggio però! L'articolo ...

