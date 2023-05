Prosieben vuole Sky Germania e fa arrabbiare Mediaset

(Di giovedì 25 maggio 2023)Sat tratta con Sky. Tensioni con Mfe-Il Messaggero, R.Dim., pagina 17. Si riaccendono le tensioni fra Mfe-sat (Pro7) di cui la holding italo-olandese è il primo azionista con il 29,7%. A inasprire nuovamente i rapporti, nonostante il cambio della guardia al timone tedesco fra Rainer Beaujean e Bert Haberts, sono le trattative fra il gruppo bavarese radio-tv e Sky su Sky Deutschland, piattaforma televisiva satellitare commerciale destinata al mercato televisivo tedesco fornita a pagamento dal colosso delle tlc di Rupert Murdoch. Il negoziato ha indispettito Cologno Monzese perché è un business da cui è uscito da tempo. «Non siamo rappresentati nel supervisory board e quindi non abbiamo altre informazioni» in merito alle trattative trasat e Sky ...

Che oggi è così composto: Mfe (Media for Europe, ex Gruppo Mediaset) controlla Mediaset Italia in toto, Mediaset España all'82,92% ma anche Publitalia, Rti, Medusa Film e Taodue al 100%,...Che oggi è così composto: Mfe (Media for Europe, ex Gruppo Mediaset) controlla Mediaset Italia in toto, Mediaset España all'82,92% ma anche Publitalia, Rti, Medusa Film e Taodue al 100%,...