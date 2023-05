di giovedì 25 maggio: c'è l'andata dei playout diB tra Cosenza e Brescia, due partite di Liga e un recupero di Premier League. Terminata venerdì scorso la regular season, prende il ...Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine PREMIER LEAGUE 21.00 Manchester United - Chelsea PLAYOFFB 20.30 Cosenza - Bresciaper oggi e calcio in tv:per oggi, ...L'azzurro sarà la testa dinumero 8. Reduce da un'esperienza non indimenticabile agli ... In questi giorni molti tifosi e addetti ai lavori si divertono a faresu chi possa alzare l'11 ...

Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 37ª giornata Today.it

Si giocherà tra il 26 ed il 28 maggio la 37esima e penultima giornata del campionato di serie A 2022/2023. Ad aprire il programma, venerdì alle 20.45, l'anticipo Sampdoria-Sassuolo, a chiuderlo, domen ...Juventus e Milan si sfideranno all'Allianz Stadium in occasione della 37esima giornata di Serie A. I bianconeri sono chiamati a vincere, dopo aver subito la batosta del Castellani contro l'Empoli ...