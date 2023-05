Programmi TV di stasera | giovedì 25 maggio 2023 In prima visione su Rai2 Greta

(Di giovedì 25 maggio 2023)(foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Speciale Ulisse – Piero Angela. Un viaggio lungo una vita Novità Documentario. Alberto Angela ripercorre tutte le tappe dei settanta anni di carriera di Piero Angela: un pioniere, un visionario che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del progresso, i problemi etici e ambientali. Un intellettuale che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare., ore 21.20:Tv Film del 2018 di Neil Jordan con Chloe Moretz e Maika Monroe. Trama: La giovane Frances che, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco stimolante, si rende conto che la vita a New York non è ...

Piero Angela - Un viaggio lungo una vitasu Rai 1: una serata evento da non ...... 'Viaggio nel Cosmo', 'La macchina Meravigliosa', 'Il pianeta dei dinosauri' :che hanno ... L'appuntamento con Ulisse e lo speciale Piero Angela - Un viaggio lungo una vita vi aspetta...Scopri cosa ti riserva la guida TV per la serata di giovedì 25 maggio 2023. Abbiamo selezionato estratti dai palinsesti di Rai, Mediaset, Sky e Discovery per farti conoscere ...

Programmi TV 24 maggio 2023: cosa c'è oggi in TV Affaritaliani.it

Bruno Barbieri arriva a Firenze alla scoperta degli hotel più eclettici del capoluogo toscano. Chi sarà il vincitore della puntata in onda stasera su Sky Uno Scopriamo intanto tutte le anticipazioni ...Questa sera alle 21:25 andrà in onda lo speciale dedicato a Piero Angela – Un viaggio lungo una vita. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici oggi c’era Alberto Angela. Ammette c ...