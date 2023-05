(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Quasi il 40% deipreso in carico dal'#Withyou, Wellness Training For Health - La Psicologia con te', promosso dalla Fondazione Policlinico universitario AgostinoIrccs di Roma e daItalia "avverte edi una sintomatologia affettiva ansioso-depressiva che potrebbe sfociare in una definitiva psicopatologia". I dati sono stati illustrati a Roma durante un evento in cui è stato presentato anche il video della missione realizzata dal testimonial dell'Federico Cesari per conoscere alcuni deie degli operatori coinvolti nel. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere un percorso di sostegno psicologico e di empowerment dedicato a preadolescenti e ...

... in cura presso i reparti pediatrici della Fondazione Policlinico Universitario Agostino... Il denaro raccolto sarà investito nel"SuperEroi Insieme", i cui progressi saranno registrati ...Beyoncé e Jay - Z mostrano iguarda le foto Leggi anche › Beyoncé lancerà una sua ... Beyoncé e Jay - Z lo hanno voluto fortemente per occuparsi del. Ed è lo stesso architetto ...Cari, oggi le stelle sembrano preoccupate per voi. Potreste trovarvi in una ... Se hai unin mente, questo è il momento giusto per metterlo in pratica e farlo diventare realtà. ...

Progetto Gemelli-Unicef, 39% ragazzi soffre di ansia e depressione ... Il Denaro

Roma, 23 mag. (Adnkronos Salute) - Quasi il 40% dei ragazzi preso in carico dal progetto '#Withyou, Wellness Training For Health - La Psicologia con ...Il nuovo report di Unicef e policlinico Gemelli che si interroga sulla salute mentale dei giovanissimi. Si conferma un quadro preoccupante: tutti i dati ...