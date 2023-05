Procida | 23enne arrestato per droga dai carabinieri

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella stazione dihannoper detenzione diundel luogo già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato – a due passi da un lido balneare in Via Colombo – e tenuto sotto controllo a lungo dai militari che hanno quindi deciso di perquisirlo trovandogli addosso 8 stecchette di hashish, circa 10 grammi di stupefacente, nascosti negli slip e confezionato in dosi già pronte ad essere smerciate. Il giovane aveva anche un coltello a serramanico, intriso di stupefacente; per lui è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione dia fini di spaccio ed è ora hai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

PROCIDA. CARABINIERI ARRESTANO PUSHER 23ENNE ... TeleIschia

E’ finito in manette, a due passi da un lido balneare in Via Colombo, Gianluca Barone, 23enne di Procida già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della locale stazione lo hanno osservato a ...PROCIDA - È finito in manette, a due passi da un lido balneare in Via Colombo, Gianluca Barone, 23enne di Procida già noto alle forze dell’ordine.