Problemista | un' irriconoscibile Tilda Swinton nel trailer della coloratissima commedia A24

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il film è scritto, diretto e interpretato dal giovane e talentuoso Julio Torres, che divide la scena con la sempre stravagante. A24 ha diffuso in streaming ildi, esordio alla regia di Julio Torres, che ha anche scritto il film e ne è il protagonista insieme a un'con capelli rosa shocking. In uscita nelle sale americane il prossimo 4 agosto,racconta la storia di Alejandro (Torres), un aspirante designer di giocattoli originario di El Salvador, che prova a districarsi con le sue singolari idee nel mondo dell'arte a New York. Quando il suo visto di lavoro scade, accettare un lavoro come assistente di Elizabeth (), emarginata dal mondo dell'arte, diventa la ...