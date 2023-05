Premio Strega Europeo | ecco chi è il vincitore 2023

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilha eletto il decimo. La cerimonia si è svolta durante il Salone del Libro di Torino avvenuta presso il Circolo dei Lettori. Ma chi è il? Ilha scelto il suoper l’edizione. A trionfare con il romanzo V13, edito in Italia da Adelphi, è Emmanuel Carrère, scrittore francese che così trionfa alla decima edizione delinternazionale. Crediti: Ansa – VelvetMagIl, nato come una categoria del più noto in Italia, nasce con l’obiettivo di premiare e riconoscere il talento di scrittori che rendono omaggio “alla cultura del vecchio ...

Approderanno a Marsala anche i cinque finalisti della prima edizione del 'Poesia ', promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci eAlberti Benevento, in collaborazione con ...Ad oggi, il format ha ospitato Tiziano Russo (regista della serie tv SKAM ITALIA 5), Bernardo Zannoni (vincitoreCampiello 2022), Mario Desiati (vincitore2022), Marco Peano (...Ad oggi, il format ha ospitato Tiziano Russo (regista della serie tv SKAM ITALIA 5), Bernardo Zannoni (vincitoreCampiello 2022), Mario Desiati (vincitore2022), Marco Peano (...

Premio Strega a Benevento: ecco come ritirare gli inviti NTR24

In programma dal 25 al 28 maggio, il festival "Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto" prende il via con la dozzina dello Strega a Presicce-Acquarica (Le).L’espressione artistica è sempre stata un formidabile strumento per interpretare la realtà con i suoi problemi, contraddizioni, sviluppi e rivendicazioni di nuovi diritti. E ...