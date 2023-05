Premier League | lo United umilia il Chelsea e va in Champions Liverpool fuori dopo 6 stagioni

(Di giovedì 25 maggio 2023) Missione compiuta per il Manchesterche nel recupero della 32ma giornata di, giocato questa sera, giovedì 25 maggio, ha battuto ilcon un netto 4-1 qualificandosi matematicamente alla prossimauna stagione di assenza. Ai Red Devils sarebbe bastato un punto per essere certi di piazzarsi tra le prime quattro del campionato inglese, ma contro i Blues è arrivata una dimostrazione di forza senza appelli per la squadra di Frank Lampard, che rimane quindi al 12mo posto in classifica. Da quando è tornato sulla panchina londinese, Lampard ha raccolto una sola vittoria e un pareggio in 10 partite tra tutte le competizioni. Domenica 28 maggio, nell’ultima stagionale, la chance di provare a chiudere con un sorriso, benché il ...

