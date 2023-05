(Di giovedì 25 maggio 2023) https://youtu.be/7 qsuJ0fcw Nella prossima giornata del campionato di Serie A ilaffronterà il. Ecco idella sfida Nell’ultima partita in casa ilvuole chiudere con un grande risultato una stagione a tratti entusiasmante. La squadra di Thiago Motta arriva da una goleada: il 5-1 ottenuto a Cremona.Alsembra ormai certo l’addio di Luciano Spalletti, il mister tricolore. Nell’ultima gara i campioni d’Italia hanno vinto 3-1 contro l’Inter dimostrando di avere ancora tante motivazioni. CONTINUA NELDI CALCIONEWS24

Nella prossima giornata del campionato di Serie A ilaffronterà il Napoli. Ecco idella sfida Nell'ultima partita in casa ilvuole chiudere con un grande risultato una stagione a tratti entusiasmante. La squadra di Thiago ...I criteri di qualificazione alle coppe della prossima stagione sono gli stessi delle. ... Monza, Torino,e Udinese : tutti questi club, chi più e chi meno, sono ancora in corsa per ......chiusi anche alcuni tratti delle linee ferroviarie che collegano la Romagna a. Le ... ancora interessati da dissesti idraulici causati dalle piene. Questo mese di maggio si conferma ...

Precedenti Bologna-Napoli: i numeri del match del Dall'Ara - VIDEO Calcio News 24

Martedì 30 maggio, Martin Scorsese, uno dei più grandi registi della storia della settima arte, sarà ospite della Casa del Cinema. Lo annunciano Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema ...Il regista incontrerà il pubblico in occasione delle proiezioni di due dei suoi capolavori, "Quei bravi ragazzi" e "Ocean 11". Ecco ...