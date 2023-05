Pontecagnano | tentano di sfuggire al controllo dei carabinieri | arrestati per spaccio di cocaina

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nel pomeriggio di ieri, 24 maggio, idella Stazione diFaiano hanno arrestato, in flagranza di reato, M. D. I e G. D.A., per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. Uno dei due, nel tentativo dialla perquisizione degli agenti, ha tentato di fuggire, e di disfarsi di una scatolina, contenente 21 grammi di, prontamente recuperata dopo un breve inseguimento. Nell’abitazione dell’altro invece, in seguito ai controlli domiciliari, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 325 grammi di, /,7 grammi di marijuana ed un proiettile calibro 357 magnum. Segui ZON.IT su Google News.

