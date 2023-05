Ponte sullo Stretto | parte la sfida che coinvolge siciliani e calabresi

Via libera al Senato al Dl sulStretto di Messina che diventa così legge . Un' opera che "sarà un orgoglio italiano nel mondo", dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini; "un risarcimento per ...Via libera alla conversione in legge del decreto sulStretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del ...'In questo senso " conclude Tardino " può adesso cominciare la trattativa formale del governo italiano per ottenere il cofinanziamento delStretto di Messina da parte dell'Unione europea ...

Ponte sullo Stretto - Via libera dal Senato: è legge - Quattroruote.it Quattroruote

La Lega Giovani Sicilia esprime soddisfazione per il lavoro di Camera e Senato per la conversione in legge del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina.Dopo tanti anni di dibattiti, ripensamenti e s ...In queste ore molti cittadini hanno notato il penzolare dalla parte bassa del ponte di varie tubature: gli interventi sul ponte che dovrebbero partire sono però parte di lavori già programmati. Nello ...