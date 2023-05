Ponte sullo Stretto | parte la sfida che coinvolge siciliani e calabresi

"Il nostro obiettivo non deve essere quello di realizzare ilStretto da 15 miliardi di euro, ma di trovare risorse per far fronte all'emergenza del dissesto idrogeologico e per le regioni ...Leggi anche IlStretto si farà, arriva il via libera dal SenatoStretto: ok della Camera con 182 sì al dl, che passa ora al Senato " Entro un anno e mezzo o due andremo a ...Sì alStretto. Senza "se" e senza "ma" . Il Riformista mette ogni giorno, l'una contro l'altra, le tesi del "sì" e del "no" su un tema divisivo e popolare (eutanasia, autonomia, uccidere l'orsa, ...

“La conversione in legge del decreto ‘Ponte’, che avviene nel giorno in cui Rfi ha aggiudicato la gara per l’elettrificazione della ferrovia Palermo-Trapani via Milo e pochi giorni dopo l’avvio del ca ...“La tenacia di Matteo Salvini realizza un punto fondamentale del programma del governo nazuonale di centrodestra. Il via libera al decreto Ponte rende effettiva la volontà di realizzare la più importa ...