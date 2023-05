Ponte sullo Stretto | ma senza soldi | il governo Meloni scommette alla cieca

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilci: ildi Messina si farà. Dopo la conversione in legge del "Decreto", il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini vuole mettere la firma sull'opera e legarla a sé per sempre, nel bene, ma anche nel male. Al momento, infatti...

Il progetto delstretto di Messina, che si stima assicurerà un incremento della ricchezza prodotta su scala nazionale pari a 2,9 miliardi l'anno, equivalente allo 0,17% del Pil, prevede la costruzione del ...Qualora alcune opere non potessero beneficiare dei fondi Pnrr, il Mit procederà con altre forme di finanziamento Il Mit, nel giorno del voto sul DecretoStretto di Messina, ribadisce la sua determinazione "a realizzare quante più opere possibili, utilizzando tutti i fondi e non solo quelli del Pnrr. Peraltro, per l'unico lotto della ...Mercoledì il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto - legge con cui a fine marzo il governo aveva deciso ...

Ponte sullo Stretto, via libera del Senato al decreto: adesso è legge Corriere della Sera

Il tema del momento è quello del Ponte sullo Stretto e Silvio Berlusconi parla di “una promessa mantenuta”. Il leader di Forza Italia esulta dopo l’annuncio del ministro Matteo Salvini sull’opera tra ...Qualora alcune opere non potessero beneficiare dei fondi Pnrr, il Mit procederà con altre forme di finanziamento ...