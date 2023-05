Ponte di Messina | 10mila nuovi occupati già nel primo anno di cantiere scheda

Il decreto sulsullo Stretto diottiene il via libera al Senato e diventa così legge. Il testo è stato approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Il provvedimento, che era stato ...Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Decreto riguardante ilsullo Stretto di. La votazione è avvenuta ieri, mercoledì 24 maggio 2023, e si è conclusa con 103 voti favorevoli, 49 contrari e 3 astenuti. Il testo definisce l'assetto della società ...'Non è ildima è ildegli italiani. È ilpiù studiato al mondo, più verificato al mondo, più indagato al mondo e più atteso. Sarà ila campata unica più lunga al mondo'. Il ...

Ponte sullo Stretto di Messina, il Senato approva il decreto con 103 sì: è legge Sky Tg24

Di fatto il decreto Ponte voluto da Salvini al momento fa rivivere i vecchi contratti tra il consorzio Eurolink (partecipato al 45 per cento da Webuild di Salini) e la società Stretto di Messina spa ...«Grazie al lavoro costante e pragmatico svolto da subito dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e a un esecutivo di ...