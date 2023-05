(Di giovedì 25 maggio 2023) La Protezione Civile Gamma 13 diha organizzato unae didia sostegno delle popolazione del. Tra i punti diin città, segnaliamo quello della sede del Partito Democratico (nonché PSI, Azionein testa) in Via Salvo d’Acquisto. La sede resterà aperta oggi, giovedì 25 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00, per accogliere il generoso contributo di tutti.per le popolazioni colpite dagli alluvioni in Emilia Al momento è possibile contribuire con: SCATOLAME(legumi in scatola, tonno in scatola, ...

...(il cosiddetto Css) derivato da rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla... sorgerà nell'area di Santa Palomba , al confine con Ardea ee Albano Laziale. Secondo il rigido ...... che invece di circolare per ladi rifiuti erano fermi nelle officine per le riparazioni. ...sul contrasto all'illegalità che nasce l'inchiesta interna all'impianto multimateriale di, ...... lattine e imballaggi, che in quel piccolo tesoretto che è ladifferenziata possono essere ... Ama ha messo nel mirino 17 addetti dell'impianto di selezione di, impegnati ai nastri ...

Pomezia, raccolta alimentare-beni di prima necessità per l’Emilia Romagna: cosa serve, dove e quando si può donare Il Corriere della Città

La Protezione Civile Gamma 13 di Pomezia ha organizzato una raccolta alimentare e di beni di prima necessità a sostegno delle popolazione dell’Emilia Romagna. Tra i punti di raccolta in città, segnali ...Come in altre zone del territorio romagnolo anche nella media vallata del Borello, Linaro, Nuvoleto e Ranchio si sta lavorando per riportare ad un minimo di normalità quelle zone. E’ partita una racco ...