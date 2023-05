Polli broiler | la svolta | Bruxelles deve verificare se gli allevamenti violino le norme Ue e se queste salvaguardano il benessere animale

(Di giovedì 25 maggio 2023)dovràse glidio meno leeuropee e sesiano adeguate a salvaguardare ildi questi animali. La Commissione Petizioni del Parlamento europeo dà pieno sostegno alla petizione depositata il 15 giugno 2022 da Animal Equality per chiedere agli eurodeputati di porre fine all’allevamento deia rapido accrescimento, allevati per la loro carne e geneticamente selezionati per aumentare la produzione a discapito della loro salute. Tutti gli eurodeputati intervenuti durante la seduta lo hanno fatto a favore della petizione e ora chiedono alla Commissione Ue dila corretta applicazione della ...

Ad oggi, in Italia, circa il 98% dei polli allevati per la loro carne è della razza broiler, appositamente selezionata e modificata geneticamente negli anni per sviluppare enormemente e in tempi rapidi. Sono i classici polli con la cresta rossa e la pelle gialla che vengono allevati solo e soltanto per andare al macello: si pensi che un pollo normale pesa circa 1,2 kg a 4 mesi di vita.

Si è riunita ieri la Commissione PETI del Parlamento Europeo, per discutere della petizione su allevamenti di polli a rapido accrescimento.La vita di miliardi di polli dipende (anche) dalla decisione degli eurodeputati di mantenere aperta o meno la petizione contro la sofferenza dei polli.