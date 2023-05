(Di giovedì 25 maggio 2023) Gli scenari dei giorni scorsi sono stati confermati, il che non è sinonimo di trasparenza ma di prevedibile spartizione. I direttori Raiapprodano al consiglio di amministrazione, che dovrà first appeared on il manifesto.

... la leggenda iconica che ha spianato la strada a così tantenella musica, sia banche che nere. Fece con grande dignità e successo quello che inavrebbero avuto il coraggio di fare ai suoi ......per rendere gratuito l'anticoncezionale per ledi tutte le fasce d'età. Il costo totale per lo Stato era stato stimato a circa 140 milioni di euro l'anno. Una scelta che aveva destato non......insieme allo staff dellAssociazione Culturale CivitArt anchesso composto interamente da. Su ... giovane artista sudafricana che crea murales leggeri e poetici caratterizzati dalinee e ...

Poche donne, molti partiti. Le nomine Rai oggi al Cda Il Manifesto

Andrea Scanzi critica la nomina di Chiara Colosimo alla presidenza della commissione Antimafia. Il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, ...Stop, per ora, alla gratuità della pillola anticoncezionale per tutte le donne. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco ha infatti deciso di non ...