Pnrr | un fondo succhiasangue che siamo pure accusati di “non saper spendere”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag – Ilè unperché, al di là di una quota aperduto di quasi 70 miliardi, rimane viva la maggior parte dei soldi a prestito, circa 122 miliardi di euro, che non solo andranno restituiti ma che saranno la base di ulteriori “ingrassi2 di interessi sul nostro già martoriatissimo debito pubblico. Un “pilota automatico” come noi stessi lo abbiamo definito, che vincola i governi italiani da qui fino al 2026 a non avere – in pratica – una politica economica autonoma. Epi media mainstream sono letteralmente invasi da notizie e comunicazioni di questo o quel politico su quanto sarebbe incapace l’Italia di “i soldi” di una fonte tanto vincolante per la sua economia e per la ricchezza sempre più in via di depauperazione dei propri ...