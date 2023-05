Pnrr | parla Dombrovskis | «L' Italia può ancora farcela Una proroga? Improbabile» Catasto | l' Ue insiste | ma la riforma è svanita

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il vicepresidente Ue al Corriere: «È importante rafforzare la capacità amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per un’attuazione rapida»

Pnrr, Dombrovskis: «L’Italia può ancora farcela, avanti con le riforme. La terza rata Più impegno» Corriere della Sera

“Vediamo alcuni rischi in alcuni Stati membri ed è per questo che chiediamo di accelerare l’attuazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza”. Parla il vicepresidente della Commissione Ue Valdis ...Si parla di trasporti, giustizia ... Fitto prova ad accelerare In una lettera ai suoi colleghi il ministro per gli Affari Ue, il Pnrr e la Coesione Raffaele Fitto aveva chiesto di formalizzare entro ...