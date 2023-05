Pnrr | al via ‘Imprese Borghi’ Soddisfatto Nardone | “Un’opportunità preziosa”

Leggi su anteprima24

Al via "Imprese Borghi", il bando di finanziamento a fondo perduto a sostegno delle imprese che operano nei borghi destinatari di finanziamenti. Il bando è finalizzato a sostenere le iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici che, per la provincia di Benevento sono: Morcone, Pietraroja, Santa Croce del Sannio, Circello, Castelpoto, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonte e Pontelandolfo. Possono fare domanda di finanziamento le micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, ivi incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni ...