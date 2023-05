Pnnr | Schlein | ' estremamente preoccupati | Paese rischia di perdere grande occasione' **

Ellypropone di stornare parte dei fondi del Pnrr sul dissesto idrogeologico. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti

**Pnnr: Schlein, 'estremamente preoccupati, Paese rischia di ... La Nuova Ferrara

Il leader di Europa Verde d'accordo con la proposta di Schlein di stornare parte dei fondi del Pnrr sul dissesto idrogeologico: "Lo chiediamo da ...«Gli effetti sarebbero negativi innanzitutto per il Sud, e quindi anche per la Campania e Napoli. Per questo con tutti i vertici nazionali stiamo organizzando una grande manifestazione a ...