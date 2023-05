Pm di Milano chiede tre anni per ex calciatore Bombardini e per capo ultrà Inter

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il pm diLeonardo Lesti ha chiesto condanne a tredi reclusione per l’exDavide, 49, che nella sua carriera ha giocato per il Palermo, la Roma, l’Atalanta e il Bologna, e per Andrea Beretta,della curva nord dell’. Entrambi sono accusati davanti all’ottava penale, assieme ad un altro, Claudio Morra (anche per lui chiesti 3dal pm), di tentata estorsione. L’ex centrocampista, ora imprenditore, secondo l’accusa, avrebbe provato ad ottenere da una persona in modo illecito e con minacce 100mila euro. Stando all’imputazione, i tre, assieme ad una persona “rimasta ignota”, avrebbero tentato di costringere “con minaccia” la presunta vittima “a consegnare ...