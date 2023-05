PlayStation Showcase | Marvel’s Spider-Man 2 torna con un esteso gameplay trailer!

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sul palco delsi è presentato anche l’attesissimo-Man 2, con untrailer di circa 10 minuti: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Sebbene sia stato scevro di vero e proprioe date d’uscita, ildi Sony di ieri sera si è comunque rivelato essere un bello spettacolo, specialmente in attesa di un Summer Game Fest che si preannuncia ricchissimo di novità. Nel mentre, però, ieri sera abbiamo avuto modo di dare uno sguardo al vociferato remake di Metal Gear Solid 3, e abbiamo confermato le date d’uscita di Alan Wake 2 e Assassin’s Creed Mirage. Infine, ovviamente, a chiusura dello spettacolo, è arrivato anche...

...è stato presentato come titolo d'esordio dello sviluppatore canadese Hadoque durante losvoltosi poche ore addietro. Il titolo arriverà su console PS e su PC nel corso dell'anno ...Ieri durante ilè stato mostrato l'atteso Alan Wake 2 , nuovo capitolo della saga thriller di Remedy Entertainment , con tanto di annuncio della data d'uscita. Il gioco sarà disponibile dal 17 ...Tra i tanti titoli mostrati aldi ieri 24 maggio, c'è stato anche Revenant Hill , nuovo titolo di The Glory Society , team nato nel 2019 in cui fanno parte due dei tre creatori di Night in the Woods (Bethany ...

A 24 ore dalla messa in onda del PlayStation Showcase di maggio 2023 abbiamo modo di vedere quali sono i dieci trailer più visti sul canale YouTube ufficiale.PlayStation Q sì ma PlayStation Vita no. Una piccola riflessione personale sulle scelte di Sony per le sue console portatili (o presunte).