PlayStation Showcase | Il remake è ufficiale | annunciato Metal Gear Solid Delta con un teaser!

Nella notte italiana, in occasione del, Sony ha svelato quella che per ora è nota come Project Q, che è un po' una console portatile e un po' un controller DualSense in cui è stato inserito al centro uno schermo. ...Sony svela nel dettaglio uno dei titolipiù attesi dell'anno In occasione dellodelle prossime novità per5, Sony ha rivelato nuove informazioni e mostrato il gameplay di Marvel Spider - Man 2, nuovo gioco sviluppato da Insomniac Games che arriverà in ...Il recenteha presentato molti aggiornamenti e annunci per i giochi in arrivo, ma ci sono novità anche sul fronte hardware. Infatti, è stata annunciata la nuova 'console' portatile Project Q ...

Xbox risponde al PlayStation Showcase evidenziando i giochi in arrivo anche su Series X|S Multiplayer.it

Al PlayStation Showcase non ci sono state novità sull'uscita dell'atteso Action/Adventure, ma gli sviluppatori promettono novità a stretto giro.Tra i numerosi giochi annunciati al PlayStation Showcase di maggio, quali saranno effettivamente esclusive degli hardware Sony