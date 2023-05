PlayStation Showcase | annunciata la data d’uscita di Assassin’s Creed Mirage!

Era da settimane che si vociferava di una possibile console portatile Sony e nel corso dell'eventoè stato in effetti presentato un gadget particolare chiamato per ora Project Q , che sembrerebbe proprio corrispondere ai rumors preliminari dato che include un ampio display da 8 ...Ildi ieri (mercoledì 25 maggio) ha alzato il sipario su quella che sarà la data di uscita dell'attesissimo Assassin's Creed Mirage, prossimo capitolo dell'amatissima saga di Ubisoft ...Indice dei contenuti Uscita Trama e gameplay Prezzo Trailer Spider - Man 2 per Ps5 uscita Durante ildi settembre 2021 è stato annunciato Marvel's Spider - Man 2 , il secondo ...

Durante il PlayStation Showcase è stato annunciato con un trailer Phantom Blade 0 per PS5, un interessante action RPG con ambientazione orientale che strizza l’occhio sul piano… Leggi ...Tra gli highlight segnaliamo gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2, launch trailer di Final Fantasy XVI e nuovo trailer di Alan's Wake 2. Ah, e anche qualche nuovo accessorio ...