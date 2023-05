Playout Serie B LIVE | Cosenza-Brescia 0-0

...vittoria e contemporanea sconfitta del Brescia - avrebbero potuto agguantare un posto per i:... condannando la squadra alla retrocessione inC.Commenta per primo Si salvi chi può . Questa sera alle 20.30 allo Stadio San Vito - Gigi Marulla va in scena il primo atto, l'andata deldiB , che vede impegnate il Cosenza di William Viali e il Brescia di Daniele Gastaldello : il destino appeso a 180 minuti di gioco, tra calabresi e lombardi una si salverà continuando l'...... una sconfitta dei lombardi avrebbe portato inC questi ultimi visto che il saldo degli scontri diretti era favorevole al Perugia che sarebbe andato ai. Siamo all'inizio dell'...

Serie B, il calendario e le partite di playout e il turno preliminare di playoff Sky Sport

Perugia-Benevento è finita al vaglio della procura della FIGC: sotto la lente di ingrandimento la rete di Kouan segnata nei minuti finali.Il procuratore Chiné ha aperto un nuovo fascicolo che riguarda uno dei match dello scorso weekend Terremoto in arrivo in Serie B dopo la disputa dell’ultima giornata di campionato dello scorso venerd ...