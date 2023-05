Plauso di Confai Bergamo per apertura a Agromeccanici su Pnnr

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 maggio 2023) “Salutiamo con soddisfazione la disponibilità di nuove risorse per la meccanizzazione e l’innovazione in agricoltura: la nostra azione si svilupperà in linea con il progetto concepito da CAI Agromec per realizzare un piano di investimenti per il progresso dell’agricoltura in tutti i livelli territoriali”: con queste parole il presidente Leonardo Bolis ha manifestato la soddisfazione diLombardia per il contributo dato dall’organizzazione nazionale degli, CAI Agromec, per far sí che le imprese del contoterzismo agrario fossero inserite tra i potenziali beneficiari del Pnrr. Il Piano mette a disposizione circa 400 milioni di euro a favore della meccanizzazione agricola, cui si aggiungono 225 milioni che saranno gestiti da Ismea per dare impulso all’innovazione nel settore ...