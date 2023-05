Pizza Village | Manfredi | “La nuova location farà crescere la kermesse”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il trasferimento è legato ai grandi numeri die anche alla vocazione della Mostra d’Oltremare che è un luogo ideale per fare grandi iniziative di intrattenimento”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano, ha risposto alle domande dei cronisti in merito alladelladedicata allache da quest’anno lascia il lungomare. “– ha affermatoa margine della presentazione della manifestazione – è oramai una realtà importante, di dimensione nazionale che attrae centinaia di migliaia di persone e nella nostra d’Oltremare troverà unadal mio punto di vista molto favorevole, con servizi e accessibilità”. ...

Domani, giovedì 25 maggio, alle ore 10, nella sala Italia del Teatro Mediterraneo alla Mostra d'Oltremare di Napoli, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delNapoli. L'evento internazionale organizzato da Oramata Grandi Eventi, giunto alla sua undicesima edizione, si terrà quest'anno all'interno della struttura fieristica partenopea dal 16 al ...... tra un tuffo in piscina e unainsieme. Infatti la paninoteca e pizzeria, tra posti coperti e scoperti, è capace di accogliere anche 300 persone . Pianbosconon è solo una piscina all'...Giovedì 25 maggio, alle 10 in sala Italia - Teatro Mediterraneo alla Mostra d'Oltremare di Napoli, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delNapoli . L'evento internazionale organizzato da Oramata Grandi Eventi, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà quest'anno all'interno della struttura fieristica partenopea dal ...

Pizza Village alla Mostra d'Oltremare dal 16 giugno, domani la ... Il Denaro

Arrivano a Napoli da tutto il mondo, per competere e provare a portare a casa il Trofeo Caputo con il titolo di Campione del Mondo dei Pizzaiuoli. L'evento, che quest'anno cambia location, si svolgerà ...NAPOLI - C’è tanta Napoli, tanta voglia di lavorare in città ma anche tanta passione e perché no anche tanto scudetto all’ edizione 2023 di Tutto Pizza, il ...