Pirlo lascia la Turchia | pronto un altro italiano a sostituirlo?

(Di giovedì 25 maggio 2023) Andrea, dopo appena una stagione, lascerà la. L’ex allenatore della Juventus, infatti, non sarà l’allenatore del Karagumruk della prossima stagione. Nonostante un piazzamento in classifica tutto sommato dignitoso (nono posto in classifica), la società ha deciso di sollevarlo dall’incarico. Il club non ha alcuna intenzione di perdere tempo ed è già alla caccia del suo sostituto. Tra i papabili candidati c’è anche una conoscenza del nostro calcio. Clamoroso: Inzaghi candidato alla panchina del Karagumruk Secondo quanto riportato da Fanatik, noto portare turco, Super Pippo Inzaghi è tra i candidati della panchina del Karagumruk. Una clamorosa indiscrezione, che aspetta però ulteriori aggiornamenti. L’ex bomber rossonero, infatti, è impegnato con la sua Reggina alla ricerca di un posto in Serie A.

