Pillola | Zanella | ' aspettiamo che Aifa decida in piena autonomia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Lo prendiamo come un rinvio tecnico, cichealla fine in”. Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luanadopo lo stop alla gratuità dellaanticoncezionale per tutte le donne da parte del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco. “Siamo deluse, ovviamente, perché -spiega- ci pare che nulla osti alla applicazione di questo fondamentale principio di tutela della salute riproduttiva delle donne. E non vorremmo che si andasse avanti con una situazione a macchia di leopardo: alcune Regioni offrono lagratis altre no, alcune la autorizzano solo a donne di una certa fascia di età. Una disomogeneità che contrasta con l'idea del ...