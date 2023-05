Pillola anticoncezionale gratis dove e da quando? L’AIFA dice di no ma ce lo aspettavamo | ecco perché

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si è conclusa con un esito negativo la proposta di renderelaper tutte le donne in Italia, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato di non disporre di sufficienti elementi per deliberare sulla questione e ha richiesto ulteriori approfondimenti. Parola d’ordine: rallentare il progresso e i diritti...

Dall'Aifa stop per ora alla gratuità della pillola anticoncezionale TGCOM

L'Agenzia del farmaco chiede approfondimenti sulla rimborsabilità della pillola anticoncezionale. Saranno sentiti ministeri e Regioni ...“Nella giornata di ieri, il Consiglio di Amministrazione di Aifa ha rilevato che non sussistono gli elementi essenziali per esprimere il suo parere sulla gratuità della pillola anticoncezionale. Si tr ...