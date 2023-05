Pil | Schlein | ' inserirci anche il Bes | serve nuovo modello di sviluppo'

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag (Adnkronos) - "E' una priorità ed è importante la crescita del Pil, con la consapevolezza che si debba fare uno sforzo per il cambiamento deldiche ha dimostrato tutti i suoi limiti". Lo ha detto Ellyal Festival dell'economia. "Bisogna inserire nel Pilil Bes, non basta solo il Pil per il benessere collettivo della comunità, e l'Agenda 2030 per unosostenibile", ha detto la segretaria del Pd spiegando: "Bisogna tracciare undi. Il Pil va arricchito, cambiando la lettura, con l'impatto economico, sociale, ambientale".

Il Pil è una priorità ma bisogna arricchirlo con l'impatto delle politiche sociali. Sul Bes ci hanno lavorato anche le regioni". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein al ..."La crescita del Pil è importante, nella consapevolezza però che serve un cambio di modello di sviluppo. Non basta più il pil per dare un'idea del benessere sociale di una collettività. (ANSA) ...