Piadina Sociale | vola il numero dei partecipanti | oltre 3500 gli iscritti Il sindaco Gori | “Vi aspetto sul Sentierone”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Bergamo. Cresce ildi persone che intendono partecipare allaSolidale, l’iniziativa – sponsorizzata da Esselunga e lanciata ieri sera dal Comune di Bergamo e VisitBergamo, in collaborazione con l’Associazione Cuochi Bergamaschi, Pentole Agnelli, CSV, gli istituti alberghieri bergamaschi, gli alpini e tanti altri soggetti – per raccogliere fondi da destinare alle aree dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione che nei giorni scorsi ne ha devastato il territorio Venerdì 26 maggio, nel tardo pomeriggio, saranno gli spazi del(e non più quelli di piazza Matteotti), a pochi passi dal teatro Donizetti, a attendere i bergamaschi che vorranno far sentire la propria vicinanza all’Emilia-Romagna: tavoli e panche saranno posati negli spazi del centro Piacentiniano per consentire a chi vorrà di consumare una ...