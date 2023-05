Phisikk du role – Addio a Tina Turner | dono di Dio

Leggi su formiche

(Di giovedì 25 maggio 2023) È impossibile levarsi di dosso i mattoncini della confort (se sei fortunato, naturalmente) zone su cui si costruisce la tua personalità. Dentro c’è la tua infanzia e la tua adolescenza, con crescente indoratura, proporzionale all’allontanamento da quell’età dell’oro. E allora per me attorno aluccica tutto: il rock, il rhythm and blues, la sua bellezza potente, negli anni degli esordi e la sua potente fisicità, negli anni ottanta e novanta, quelli della sua seconda vita, il suo protagonismo assoluto nella hall of fame del rock ad egemonia maschilista. Che dire? Se esiste qualcuno, in età tra i quaranta e i settanta, che non ha sentito, ascoltando Proud Mary in versioneiana, o River Deep Mountain High, le sue gambe muoversi dentro una frenesia irresistibile correndo nella musica e nella voce pastosa di ...