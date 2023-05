Pfas | le mail confidenziali tra Spisal di Vicenza e Miteni | “Domani l’Iss porterà i dati sul biomonitoraggio | temo succederà un casino”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Uno strano filo, fatto di consuetudine e singolare intesa, sembra aver unito, prima e dopo la scoperta del colossale inquinamento dain Veneto, l’aziendadi Trissino (), considerata la causa principale dell’avvelenamento della falda, e lodi. Quest’ultimo è il servizio di prevenzione igiene e sicurezza dell’Ulss 8 Berica (che all’epoca aveva il numero 5), dipendente dalla Regione Veneto, competente sul controllo negli ambienti di lavoro. La documentazione inedita che ilfattoquotidiano.it ha potuto visionare ha contenuti dirompenti. Perché dimostra cheera informata dei livelli dipresenti nel sangue dei lavoratori, tuttavia non erano stati effettuati controlli tali da individuare criticità nella gestione dei reparti e ...

Le mail sono una quindicina e risalgono al periodo che va dall'aprile 2016 al gennaio 2017. Furono mesi cruciali, perché allora divennero di pubblico dominio i dati sulla presenza di Pfas nel sangue ...