Pfas in Veneto | la deposizione dell’avvocato che ha incastrato i colossi Usa | “Già nel 1978 si scoprirono tracce nel sangue dei dipendenti”

(Di giovedì 25 maggio 2023) In Tribunale a Vicenza va in scena il racconto di un capitalismo rapace, che ha sfruttato la scienza per ottenere sostanze chimiche, poi rivendute e utilizzate nella produzione di beni di consumo di massa. Ma quando le aziende coinvolte hanno scoperto che i, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche, dal molteplice utilizzo industriale, finite nell’acqua di un fiume statunitense, erano la causa di malattie e tumori – sia per i lavoratori degli stabilimenti che per le popolazioni che vivevano nell’area – inordamericani si sono guardati bene dal renderlo pubblico. Soltanto dopo una quindicina di anni è stata informata l’Agenzia nazionale per la tutela ambientale, quando ormai il danno era stato prodotto. A raccontare questa vicenda, che in West Virginia e Ohio ha portato a risarcimenti per 750 milioni di dollari, è stato l’avvocato Robert ...