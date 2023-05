Perugia - Benevento | la Figc apre un' inchiesta | possibile illecito sportivo

(Di giovedì 25 maggio 2023) La Serie B delsi è chiusa con una vittoria amara contro il, che non ha evitato la retrocessione . La formazione umbra ha infatti chiuso al terzultimo posto visto il pareggio ...

La Serie B delsi è chiusa con una vittoria amara contro il, che non ha evitato la retrocessione . La formazione umbra ha infatti chiuso al terzultimo posto visto il pareggio del Brescia, che ...è finita sotto inchiesta . Lo riferisce l'Ansa, secondo cui il Procuratore federale Giuseppe Chinè avrebbe aperto un procedimento in relazione alle modalità di realizzazione, nei ...... nei minuti di recupero, della terza rete delnella gara, valida per la 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B, con l'ipotesi di illecito sportivo. Al riguardo, ...

Indagine Figc su Perugia-Benevento, i sospetti di «illecito sportivo» dietro quel gol al '94 - Il video Open

Il Procuratore della federcalcio, Giuseppe Chiné, ha appena aperto – come riportato dall’ANSA – un procedimento sulle “modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Beneve ...Quello che ha consentito lo scorso 19 maggio al Perugia di vincere la partita contro il Benevento per 3-2 nel quarto minuto di recupero del secondo tempo. La procura federale ha aperto un procedimento ...