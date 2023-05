Perugia - Benevento | ipotesi illecito sportivo in serie B | la Procura Figc apre un' inchiesta | ecco il motivo

Il Procuratore della federcalcio , Giuseppe Chiné , ha appena aperto - apprende l'ANSA - un procedimento sulle 'modalità di realizzazione della rete del definitivo 3 - 2 nella garadella 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B ', con 'l'ipotesi di illecito sportivo '. Il video del gol incriminato Al riguardo - trapela - è già stato acquisito il video ...Il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un procedimento in relazione alle modalità di realizzazione, nei minuti di recupero, della terza rete delnella gara, valida per la 38/a e ultima giornata del campionato di Serie B, con l'ipotesi di illecito sportivo. Al riguardo, è stato già acquisito il video della gara, nei prossimi giorni ...Nell'ultima giornata del campionato di Serie B, ilbatte ilper 3 - 2 ma non riesce a ottenere la salvezza. La rete al 94' di Kouan, ...

Ci sono delle ombre che aleggiano su Perugia-Benevento: al centro delle indagini c'è la rete del 3-2 del 94esimo.L’ultimo turno della regular season di Serie B ha decretato la retrocessione diretta del Perugia, che insieme a Spal e Benevento giocherà nel prossimo campionato di Serie C. Proprio la sfida tra ...