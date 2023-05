Perugia Benevento 3-2 | Chinè apre un’inchiesta per illecito sportivo I dettagli

(Di giovedì 25 maggio 2023)3-2, il Procuratore Federale Giuseppeha deciso di aprireper presuntoCome riferito da Sportface, Giuseppe, procuratore della FIGC, ha acquisito le immagini del terzo gol di, match terminato 3-2 in favore degli umbri che hanno poi chiuso il campionato di Serie B al terz’ultimo posto. Il motivo? L’apertura diper presunto: nel mirino proprio l’ultimo gol dei padroni di casa, arrivato al 94?.

