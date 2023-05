Personale medico-infermieristico Nappi | far fronte a carenza in Pronto soccorso

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)delneidella Campania. Interrogazione didelneidella campania. La problematica potrebbe inasprire la situazione di alcune aziende sanitarie anche in prossimità delle ferie. Sul tema interviene il Consigliere regionale per la Lega in Campania Severino. Lo fa attraverso una comunicazione inviata in redazione e annunciando una interrogazione. “È sempre più preoccupante ladinei reparti di...