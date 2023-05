Perse le tracce di un barcone con 500 persone a bordo | Emergency | “Abbiamo chiesto supporto a Malta e Italia | nessun aiuto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Si sonoledell’imbarcazione alla deriva che già da due giorni, con 500, stava lanciando degli sos ad Alarm Phone mentre si trovava in zona Sar maltese. Adesso, con le ore che passano senza che le ricerche portino a dei risultati e col rischio sempre più grande dell’ennesima tragedia nel Mediterraneo,denuncia il mancato coordinamento da parte delle autorità dell’isola ene, avvertite della barca in avaria già da 48 ore. Come si legge in un comunicato diffuso dalla ong, a lanciare l’allarme è stata per prima la ong Alarm Phone, con la quale i naufraghi si sono messi in contatto per chiedere l’intervento delle autorità marittime. Secondo Alarm Phone, adel mezzo c’erano 500 ...