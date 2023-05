Perché Marcell Jacobs non corre a Rabat? Motivi e cause | salta la sfida con Kerley

(Di giovedì 25 maggio 2023) Appuntamento solo rimandato per il debutto stagionale all’aperto di, che ha deciso di non partecipare alla seconda tappa della Diamond League di atletica leggera 2023 in programma nella giornata di domenica 28 maggio a. Il fenomenale sprinter azzurro ha annunciato il forfait per un piccolo problema fisico proprio a pochi giorni dalla gara in Marocco.dunque il primo testa a testa dell’anno sui 100 traed il suo grande rivale statunitense Fred: “Sono costretto are il debutto sui 100 metri e il primo confronto di quest’anno con, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto”, ha dichiarato il nostro portacolori al sito ...

