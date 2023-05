Perché Kate Middleton è impegnata a difendere la salute mentale dei bambini

Quando i bambini le hanno chiestonon poteva firmare con il suo nome,ha risposto: ' Mi chiamo Catherine. Non sono autorizzata a scrivere la mia firma, è una regola che devo seguire ' . ...... visto il plateale sgarbo della principessa alla sovrana:all' incoronazione di Carlo III non si è inchinata a Camilla."era arrabbiata ", come ha spiegato la stampa britannica. Il motivo...Non solol'attrice fa part del cast dell'attesissimo film di Wes Anderson, " Asteroid City ",... ma di estrema classe! A completare il look (curato dalla stylistYoung, la stessa di ...

Perché la regina Camilla deve ringraziare Kate Middleton AMICA - La rivista moda donna