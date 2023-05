Pentathlon finali Coppa del Mondo Ankara 2023 | cinque italiani al via | in palio primi pass per Parigi 2024

(Di giovedì 25 maggio 2023) Elena Micheli (Carabinieri), Alice Sotero (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre): ecco iazzurri che parteciperanno alla finale della World CupdiModerno, in programma ad, in Turchia, dal 31 maggio al 3 giugno. La finale di World Cupattribuirà le prime due carte olimpiche ai vincitori, rispettivamente, della gara femminile e maschile. Sono 72 (36 donne e 36 uomini), complessivamente, gli atleti in gara. Tra questi, assieme all’azzurra Elena Micheli, campionessa delin carica, ci saranno il campione olimpico e mondiale, il britannico Joseph Choong, e i vincitori delledello scorso anno, la francese Elodie Clouvel e il coreano Woongtae ...

Sarà Ankara in Turchia ad ospitare la finale della Coppa del Mondo di pentathlon moderno da mercoledì 31 maggio a sabato 3 giugno. L'evento assume particolare rilevanza ...